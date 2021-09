Meisterliche Unikate

Jahrhundertealte Schmiedekunst und innovatives Design bilden für den Kitzbüheler Kunstschmiedemeister Heinz Sohler keinen Widerspruch, sondern ein harmonisches Ganzes. Handwerkliche Perfektion bildet die Grundlage dafür.



In alter Handwerkstradition werden in der Kunstschmiede Sohler exklusive und qualitativ hochwertige Kunstschmiedearbeiten ausgeführt. Präzise Maßarbeit, künstlerisches Gespür und innovative Kreativität verschmelzen hier mit mehr als 40-jähriger Erfahrung und höchsten Qualitäts- und Materialansprüchen zu vollendeten Gesamtkunstwerken – vom Konzept bis zur Fertigung.



„Glücklich ist der, der den Blick für lebenswertes Design hat und die Leichtigkeit des Lebens genießen kann.“ (Heinz Sohler)

Der Kitzbüheler Kunstschmied Heinz Sohler ist ein Meister seines Faches. Jedes seiner Werkstücke ist ein Unikat, maßgefertigt und handgearbeitet nach den Wünschen des Kunden.

Vom filigranen Geländer bis zum aufwendig gestalteten Portal aus Schmiedeeisen, von massiven Fenster- und Türgriffen und innovativen Kaminverkleidungen bis zu modernen Skulpturen aus Glas und Metall, die im hauseigenen Glasatelier durch eine besondere Glaschmelztechnik (Glasfusing) entstehen. Als kreativer Metallgestalter lässt sich Kunstschmiedemeister Sohler bei seinen Arbeiten immer wieder von den großen, zeitgenössischen Metallbildhauern inspirieren, doch jedes seiner Exponate trägt unverkennbar die eigene, persönliche Handschrift.



Sakrales Kulturgut wird sorgfältig und stilecht nach den Erfordernissen der traditionellen und modernen Metallveredelungstechniken restauriert. Die besondere Verbundenheit zu Kitzbühel zeigt sich in der Urnen- und Grabzeichengestaltung am städtischen Friedhof. Urnentafeln samt blattvergoldeter Schriftgestaltung sowie schmiedeeiserne Grabdenkmäler in zeitgemäßer Ausführung, auch mit Glasfassungen kombiniert, bilden ein würdiges und bleibendes Andenken.

Die schöpferischen Möglichkeiten im Bereich der Metallverarbeitung und Glasgestaltung sind vielfältig. Heinz Sohler lebt seine Profession, indem er das alte Handwerk des Kunstschmiedens mit neuen Formgebungen verbindet und Neues entstehen lässt – einzigartig und unverwechselbar. www.sohler.at

Bild: Traditionelles Portal aus Schmiedeeisen oder moderne Kaminverkleidung für den Wohnraum: Jede Arbeit aus der Kunstschmiede Sohler ist einzigartig.