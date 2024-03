Mattle übergab Autos persönlich

Im Rahmen eines Festaktes übergab LH Anton Mattle an kroatische Feuerwehren alte Fahrzeuge aus Tirol. Eines davon war in Erpfendorf stationiert.



Erpfendorf, Resetari | Bereits seit über zehn Jahren gibt es eine Kooperation des Landes Tirol mit Feuerwehren in Kroatien. In Tirol ausgemusterte Fahrzeuge leisten den kroatischen Feuerwehren gute Dienste. Die Abordnungen der kroatischen Wehren kommen nach Tirol, werden geschult und fahren mit dem Einsatzfahrzeug heim. Seit Jahren ist Kitzbühels ehemaliger Feuerwehrinspektor Hubert Ritter in das Projekt eingebunden. Gemeinsam mit Peter Logar ist er für die Umsetzung zuständig.



„Heuer werden fünf Fahrzeuge aus dem Bezirk Kitzbühel an kroatische Feuerwehren übergeben“, informiert Ritter. In der Vorwoche waren Mitglieder der DVD Poljana in Erpfendorf zu Gast und konnten ein Tanklöschfahrzeug übernehmen. Bei der Übergabe mit dabei war auch Kirchdorfs Bgm. Gerhard Obermüller, der sich von der Tirol-Hilfe begeistert zeigte und sofort eine persönliche Spende übergab.



Im Rahmen eines Besuches in Kroatien konnte sich Landeshauptmann Anton Mattle vom Erfolg der Aktion überzeugen. In der Region Resetari konnte die Tiroler Delegation insgesamt vier Fahrzeuge übergeben. Die kroatischen Feuerwehrveranwortlichen bereiteten den Tirolern einen herzlichen Empfang. Hubert Ritter, der krankeitsbedingt nicht dabei sein konnte, betonte, „dass wir nicht nur mit Fahrzeugen unterstützen, sondern auch mit zielgerichteter Ausbildung.“



Wie Logar betonte, wurden allein in der Region Vukovar 27 Feuerwehren ausgerüstet. Bisher wurden übrigens 250 Autos an über 100 kroatische Feuerwehren übergeben. mak

Bild: Erpfendorfs Kommandant Rupert Oblasser (rechts) bei der Übergabe des Fahrzeuges an seinen kroatischen Kollegen Ivan Zeman. Foto: FF Erpfendorf