Massive Geschwindigkeitsüberschreitung mit E-Scooter

Am 14.06.2023 führte eine Polizeistreife der PI St. Johann i.T. Geschwindigkeitskontrollen im Ortsteil Weiberndorf in St. Johann i.T. durch. Im Zuge dieser Kontrollen wurde ein 18-jähriger österreichischer E-Scooter-Fahrer (BAG von 25 km/h) mit einer Geschwindigkeit von 73 km/h gemessen. Der Österreicher wird der BH Kitzbühel wegen mehrerer Übertretungen angezeigt werden. PI St. Johann i.T.