Marije Moors geht neue Wege

Marije Moors, die langjährige Geschäftsführerin des Ortsmarketing St. Johann, macht sich selbständig. Sie kündigte in einem Schreiben an die Mitglieder des Wirtschaftsforums ihren Rückzug an.



St. Johann | Bereits seit 2008 ist sie an der Spitze des Ortsmarketings aktiv. In dieser Zeit konnten unter ihrer Führung sehr viele Projekte umgesetzt werden – beispielsweise der beliebte Wochenmarkt. Relativ kurzfristig habe sich ihr die Chance zur Veränderung geboten, wie sie dem Kitzbüheler Anzeiger erläutert. Sie ergriff sie und macht sich nun im Projekt- und Eventmanagementbereich selbständig. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“, so Moors. Aber natürlich verbindet sie auch sehr viele gute Erinnerungen mit ihrer bisherigen Tätigkeit: „Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, es ist aber an der Zeit für mich, neue Herausforderungen anzunehmen. Der Weg in die Selbständigkeit ermöglicht mir das“, ergänzt Marije Moors.

Der Wechsel steht mit Ende April an. Die scheidende Geschäftsführerin will den Übergabeprozess auf jeden Fall konstruktiv mitbegleiten: „Ich renne nicht davon“, schmunzelt sie, und erklärt: „Ich wünsche mir, dass es in der Marktgemeinde so dynamisch und erfolgreich weitergeht. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, in den vergangenen Jahren meinen Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten.“ Zudem werde sie auch in ihrer künftigen Funktion in der Region tätig sein.



In dem Schreiben an die Mitglieder des Wirtschaftsforums St. Johann kommentiert das Ortsmarketing die neue Entwicklung so: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, freuen uns aber natürlich für Marije, die einen grandiosen Job gemacht hat!“ Elisabeth Galehr

Bild: Marije Moors verlässt das Ortsmarketing. Foto: Galehr/Archiv