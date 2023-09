Ludwig Schlechter im Amt bestätigt

Die Kitzbüheler Ortsgruppe des Wirtschaftsbundes versammelte sich kürzlich und hielt Neuwahlen ab. Der neue Obmann ist zugleich der alte: Ludwig Schlechter wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.



Kitzbühel | Schlechter hat seit 2010 die Funktion des WB-Ortsobmannes inne. Zu seinen Stellvertretern wurden Hermann Lechner und Julia Hopfner gewählt. In den Wirtschaftsbund-Ortsvorstand wurden zudem Bürgermeister Klaus Winkler, Alexander Etz, Jakob Frauenschuh, Stefan Monitzer und Michael Reisch kooptiert.



„Ich werde auch weiterhin mit Druck Gas geben“, bedankte sich Schlechter für das Vertrauen und hob gleichzeitig das Miteinander in der Kitzbüheler Wirtschaft hervor. Stolz ist er vor allem auf Leuchtturmprojekte rund um den Themenkreis „Leben und Arbeiten in Kitzbühel“, bei denen u.a. heimische Betriebe wie die Bergbahn Kitzbühel und die Mitglieder des Hotelvereins als Arbeitgeber vorgestellt worden sind. Die Zusammenarbeit untereinander soll in der kommenden Funktionsperiode nochmals vertieft werden. Gleichzeitig nannte Schlechter als Herausforderungen den Generationenwechsel in Betrieben, das Thema Verkehr und überdies Gewerbeflächen für heimische Unternehmen. Zur hochkarätigen Gratulantenschar bei dem Treffen zählte übrigens LR Mario Gerber. In seinen Grußworten gab er Auskunft über aktuelle Entwicklungen in Sachen Tourismus und Digitalisierung.



1.222 Unternehmer in Kitzbühel

Wie die hiesige Wirtschaftslandschaft aufgestellt ist, zeigte Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Peter Seiwald auf. So gibt es in Kitzbühel 1.222 Unternehmer. Eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass die Stadt rund 8.300 Einwohner hat. „Aber wir haben nur 73 Lehrbetriebe. Diese Zahl sollte schnell wieder dreistellig werden“, führte Seiwald in Hinblick auf die Fachkräftefrage aus. Diese hängt auch mit den Personalwohnungen zusammen. Das Thema wurde umfangreich von den anwesenden Unternehmern diskutiert. „Es gehört leistbarer Wohnraum für Einheimische geschaffen“, unterstrich auch LR Mario Gerber und lobte die bisherige Arbeit der Stadtgemeinde. E.Galehr

Bild: Ludwig Schlechter (2.v.l.) wurde erneut zum Obmann des Wirtschaftsbundes Kitzbühel gewählt. WB-Bezirksobmann Peter Seiwald (l.), Landesrat Mario Gerber (2.v.r.) und Bgm. Klaus Winkler gratulierten. Foto: Galehr