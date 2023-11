Lokal einkaufen und gewinnen

Mit dem Weihnachtsgewinnspiel möchte sich die St. Johanner Wirtschaft für die Treue ihrer Kund:innen bedanken und diese beschenken.



St. Johann | In der stimmungsvoll geschmückten Marktgemeinde finden Sie diese Läden, in denen auf Ihre Wünsche eingegangen wird und Ideen wahr werden. Auswahl und Vielfalt, Beratung und Inspiration erwarten Sie bei Ihrem Adventshopping in St. Johann.



Als Draufgabe haben Sie auch noch die Chance Ihre Ausgaben zurückzugewinnen.



Weihnachtsgewinnspiel!

Mit dem beliebten Weihnachtsgewinnspiel sagt St. Johann „Danke, dass Sie im Ort einkaufen!“. In der Zeit von 24. November bis 22. Dezember 2023 können Sie mitspielen und Ihre Ausgaben in St. Johanner Einkaufsgutscheinen zurückzugewinnen! Kurz vor Weihnachten findet die Verlosung statt.



Es werden so lange Gewinnkarten gezogen, bis die Gewinnsumme verteilt ist. Die übrigen Gewinnkarten spielen bei der Hauptpreisverlosung mit. Liebevoll ausgesuchte Geschenke der teilnehmenden Betriebe werden an die beiden Hauptpreisgewinner:innen verschenkt!



Die Übergabe findet wie immer am Weihnachtsmarkt statt.

Sie können auf drei Arten mitspielen!

Im Anschluss an Ihren Einkauf:

• Gewinnkarte ausfüllen und im Betrieb einwerfen, Rechnung aufbewahren.

• QR-Code scannen & online teilnehmen.

• Das Teilnahmeformular auf gewinnspiel.sjo.tirol ausfüllen.



Wir wünschen viel Spaß bei Ihrer Shoppingtour in St. Johann in Tirol!Werbung