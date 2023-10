Löscheinsätze im Minutentakt

Fast 370 Einsatzkräfte verschiedener Blaulichtorganisationen trainierten am Wochenende im Rahmen der „BABÜ 2023“ unterschiedliche Katastrophenszenarien.



Hochfilzen| Retten, Bergen, Löschen – wenn auch das tägliche Brot der Feuerwehren im Bezirk, müssen Einsätze doch regelmäßig geübt werden. Alle zwei Jahre organisiert der Bezirksfeuerwehrverband am Truppenübungsplatz in Hochfilzen eine Großübung. Vergangenes Wochenende stellten sich rund 370 Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Roten Kreuzes, der Bergrettung sowie des Bundesheeres den herausfordernden Übungen.



„Wir haben rund 25 Stationen aufgebaut, 78 einzelne Übungen wurden durchgeführt“, informiert Bezirkskommandant Martin Mitterer, der sich mit dem Ablauf mehr als zufrieden zeigte: „Es ist super gelaufen. Alle Teilnehmer waren voll motiviert.“



Im Rahmen der Großübung stand auch eine besondere Ehrung an: Der Kommandant des Truppenübungsplatzes, Oberst Thomas Abfalter, wurde mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrbandes ausgezeichnet. mak; Fotos: Daniel Mair, Andres Schroll, Stefan Wörgetter