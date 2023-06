Literatur ist aktueller denn je

Der Literaturverein Lesewelt St. Johann präsentierte in seiner Reihe „Menschen, die bewegen“, den österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig (†1942).



St. Johann | Zweig war ein überzeugter Europäer, der für eine friedliche und offene Gesellschaft eintrat. Seine Botschaften haben nicht an Relevanz verloren.

Der Glaube an ein grenzenloses Europa ohne Krieg, Völkerhass und Binnenpolitik prägte das Leben des Schriftstellers Stefan Zweig, trotz Verfolgung durch die Nationalsozialisten und schließlich der Flucht ins Exil nach Brasilien. „Er war ein weltoffener Intellektueller, Humanist und Pazifist. Er hat sich immer als Europäer verstanden und sich stets für Frieden und Völkerverständigung eingesetzt“, so Gudrun Schwabegger vom Literaturverein Lesewelt St. Johann in ihrer Einführung.



Gemeinsam mit dem Stefan-Zweig-Zentrum Salzburg veranstaltete der Literaturverein St. Johann unter der Moderation von Peter Bruckner einen Abend zu Ehren des großen Schriftstellers. Ausgewählte Texte las der Schauspieler „The Voice“ Peter Arp.

Mahnung an ein geeintes Europa

Peter Bruckner gab spannende Einblicke und Interpretationen in das literarische Schaffen, das auch heute nicht an Bedeutung verloren hat. Im Gegenteil: „Europa steht wieder am Scheideweg. Stefan Zweigs Mahnungen für ein geeintes Europa sind aktueller denn je“, so Bruckner. Der Abend bot einen multimedialen Querschnitt durch das Leben des österreichischen Schriftstellers, der zu seiner Zeit Auflagen wie heute J.K. Rowling oder Tolkien hatte. Zu seinen populärsten Werken zählen die Autobiographie „Die Welt von Gestern“ sowie „Die Schachnovelle“, die auch mehrfach verfilmt wurde.

Bild: Das Publikum dankte Peter Bruckner (rechts) und dem Schauspieler Peter Arp für diesen eindrucksvollen und nachdenklich stimmenden Abend mit viel Applaus. Foto: Literaturverein/Monitzer