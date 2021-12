Lisa Hauser startet im gelben Trikot

Das Biathlonstadion in Hochfilzen ist bereit für den Weltcup von 10. bis 12. Dezember. Die ÖSV-Stars freuen sich bereits auf die Heimrennen.



Hochfilzen | Nach dem Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund, freuen sich die ÖSV-Biathleten bereits auf die Heimrennen in Hochfilzen. Die rot-weiß-roten Loipenjäger wollen den Heimvorteil nutzen und wieder um Top-Platzierungen mitreden. Auf die Anfeuerungsrufe der Fans müssen Lisa Hauser, Felix Leitner, Simon Eder und Co. in diesem Jahr allerdings wieder verzichten, denn die Rennen müssen ausnahmslos ohne Zuschauer durchgeführt werden.



„Der Heimweltcup ist immer ein besonderes Highlight und motiviert nochmal zusätzlich. Wir werden alles geben, um spannende Rennen zu zeigen, auch wenn die Fans sie nur im TV mitverfolgen können“, so Lisa Hauser, die mit einem Stockerlplatz beim Weltcupauftakt bereits für Jubelstimmung im Team sorgte.

Auch Felix Leitner fiebert den Wettkämpfen in seiner neuen Heimat Hochfilzen entgegen: „Der Auftakt war für mich sehr durchwachsen. Umso mehr freue ich mich auf die Rennen daheim.“

Traumbedingungen für spannende Rennen

Die Vorbereitungsarbeiten rund um das moderne WM-Stadion laufen planmäßig und auf Hochtouren. Bis zur Anreise der Nationen am Montag wird sich auch die Strecke in rennfertigem Zustand präsentieren. „Aufgrund der ergiebigen Neuschneefälle haben wir derzeit Traumbedingungen und können auch in diesem Jahr eine perfekte Rennstrecke garantieren“, bestätigt der Chef des lokalen Organisationskomitees, Franz Berger.

Der ORF überträgt alle Rennen live

Mit zwei Sprints, den dazu gehörigen Verfolgungsrennen sowie den beiden Staffelbewerben, bietet der Weltcup in Hochfilzen in diesem Jahr ein überaus spannendes und abwechslungsreiches Wettkampfprogramm. Der ORF überträgt alle Rennen live. Zudem kommt in diesem Jahr erstmals die neue IBU-APP zum Einsatz, die ein personalisiertes Biathlonerlebnis auf dem Mobilgerät ermöglicht.

Alle Informationen zum Programm finden Sie auch unter www.biathlon-hochfilzen.at

Bilder: 1) Lisa Hauser geht mit Top-Ergebnissen in die neue Biathlonsaison.

2) Felix Leitner als Wahlhochfilzener freut sich schon auf die Heimrennen. Fotos: EXPA/Adelsberger



Wettkampfprogramm

Hochfilzen | BMW IBU Weltcup Biathlon (Hochfilzen, AUT)

10. bis 12. Dezember.

➤ Freitag, 10. Dezember:

11.25 Uhr: Sprint Männer

14.15 Uhr: Sprint Frauen

➤ Samstag, 11. Dezember:

12.15 Uhr: Verfolgung Männer

14.15 Uhr: Staffel Frauen

➤ Sonntag, 12. Dezember:

11.45 Uhr: Staffel Männer

14.30 Uhr: Verfolgung Frauen