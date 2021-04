Lisa Hauser kocht „mit Herz“

Ihre Leidenschaft für gesunde und nachhaltige Ernährung hat Lisa Shelton, geborene Hauser, zum Beruf gemacht - mit Erfolg: Workshops und Vorträge, ein eigener Food Blog sowie zwei Kochbücher zeugen davon.



St. Johann, Rum | Die Prinzipien „Low-Carb-High-Fat“ sowie „Clean Eating“ hat sich Lisa Hauser schon vor mehr als zehn Jahren zu eigen gemacht: Für die zweifache Kochbuchautorin bedeuten sie eine ganzheitliche, ausgewogene, gesunde und langfristige Ernährungs- und Lebensweise. Darauf gestoßen ist sie bereits im zarten Teenager-Alter: „Ich habe mich damals nicht wohl gefühlt, war mehr und mehr energielos, auch im Sport“, schildert die gebürtige St. Johannerin. Die Ursachen dafür suchte sie in der Ernährung, bei der Low-Carb-Methode wurde sie schließlich fündig: „Ich habe mich mit Lebensmitteln immer mehr beschäftigt, die schlechten Kohlenhydrate, also Zucker und weißes Getreide, in meiner Ernährung weggelassen und durch gute Fette ersetzt“, schildert Lisa Hauser. Die gehärteten Fette, wie sie in Fertiggerichten und Fast Food enthalten sind, strich sie hingegen gänzlich von ihrem Speiseplan. Die veränderten Essgewohnheiten zeigten schon bald spürbare Wirkung: „Die Energie kam zurück, das Gewicht hat sich dauerhaft eigependelt und vor allem habe ich mich wieder wohl gefühlt.“



Das war der Auftakt, sich noch intensiver mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen und sich auf diesem Gebiet fortzubilden. Die Freude am Kochen, am Experimentieren und Kreieren war geweckt: Auf ihrem Koch & Lifestyle Blog begeistert die St. Johannerin seit fünf Jahren jeden Tag tausende Menschen, indem sie Rezepte, Wissen und Erfahrung engagiert weitergibt. So dauerte es nicht lange, bis auch Unternehmen auf die rührige Food-Bloggerin aufmerksam wurden: Kochworkshops und Vorträge für Mitarbeiter wurden angefragt; mit ein Grund, dass Lisa Hauser nach abgeschlossenem Wirtschaftsstudium 2016 ihr Hobby zum Beruf machte und eine Kochschule gründete.

Corona hat die Workshops vor einem Jahr auf Eis gelegt; dafür präsentiert Lisa Hauser nun mit ihrem zweiten Kochbuch „Die schnelle Low Carb Küche für jeden Tag. Clean – Zuckerfrei – Glutenfrei“, das im März im Tyrolia Verlag erschienen ist, ihre beliebtesten Low- Carb-Rezepte für die Alltagsküche.

65 einfache Gerichte zum Nachkochen

Darin erklärt sie ihre Ernährungsphilosophie, empfiehlt eine „Must-haves“-Liste für die Low-Carb-Küche und stellt 65 besonders einfache und köstliche Gerichte vor. Viele sind vegetarisch oder vegan, aber es gibt auch Fleisch- und Fischrezepte. Der Bogen reicht von Frühstücks-Ideen und Brötchen über Suppen, Salate, Hauptspeisen und Desserts bis hin zu Kuchen, Snacks und Getränken. Kleine, aber raffinierte Meal-Prep-Tipps helfen beim Vorkochen.



Als Unternehmerin und Mutter weiß sie, dass es im Alltag oft schnell gehen muss. „Gesundes Kochen dauert nicht länger, als eine Fertigpizza im Ofen zu wärmen“, betont Lisa Hauser, die mit ihrem Buch die Freude am gesunden Kochen wecken will. Und sie wird nicht müde zu betonen, dass die Ernährungsumstellung schon mit einem bewussten Lebensmittel-Einkauf beginnt. „Industrieller Zucker ist in fast allen Fertigprodukten enthalten, leider auch in Speisen und Snacks für Kinder. Low Carb aber schmeckt ganz ohne Zucker und ist gesund, man hält das Gewicht dauerhaft und vor allem fühlt man sich fit und wohl.“ Alexandra Fusser

Bild: Naturbelassene, regionale Lebensmittel bereitet Lisa Hauser für ihre Familie nach den „Low Carb-High Fat“-Prinzipien frisch zu. Foto: Lisa Shelton

Biografie: Lisa Shelton, geboren 1990 in St. Johann in Tirol, Studium der Wirtschaftswissenschaften, lebt mit ihrer Familie schon seit vielen Jahren nach dem Prinzip Low Carb und ist mit ihren Workshops zum Thema in ganz Österreich sehr erfolgreich. Auf ihrem Blog „Koch mit Herz“ begeistert sie seit fünf Jahren jeden Tag tausende Menschen und gibt ihr Wissen mit Freude und Engagement an ihre Leser weiter. www.kochmitherz.com



Im Tyrolia Verlag erschien im März das zweite Kochbuch von Lisa Hauser„Die schnelle Low Carb Küche für jeden Tag. Clean – Zuckerfrei – Glutenfrei“, von dem der Kitzbüheler Anzeiger mehrere Exemplare verlost. Mehr Infos unter www.kitzanzeiger.at