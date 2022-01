Lions als „Christkindl“ unterwegs

Gerade in der Weihnachtszeit wird die Bedürftigkeit mancher Familien – auch in unserer Region – sichtbar.



Bezirk | Deshalb haben sich auch heuer wieder Mitglieder des Lions Club Kitzbühel mit einem Weihnachtspaket mit Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs bei bedürftigen Familien eingestellt und hatten dabei auch ein Ohr für das eine oder andere Problem. Zirka 30 Familien durften sich im Zuge der Weihnachtsaktion über Hilfe durch den Serviceclub freuen.



Einen Schwerpunkt setzt der Lions Club Kitzbühel seit Jahren bei der Unterstützung alleinerziehender Mütter im Bezirk, die sich schwierigen Lebensumständen zu stellen haben. 2.000 Euro gingen weiters an den Verein S.O.S. Kinderdorf, der mit dem Geld Familien mit Sachleistungen, wie Taxigutscheinen, Holzlieferungen, der Übernahme von Reparaturen und mehr unterstützt.

Bild: Vielen Familien konnte heuer wieder geholfen werden: Foto: Lions-Club Kitzbühel