„Like you“ – Wahrheit oder Lüge

Was erzählt man wildfremden Personen über sich auf einer Dating-App? Welche Erfahrungen macht man dann beim ersten realen Date? Welche Fragen stellt man, um in kurzer Zeit herauszufinden, ob das Gegenüber zu einem passt? Und was schließt man aus den Antworten?



Kitzbühel | Dies und mehr zeigt das Sommertheater Kitzbühel heuer ab 27. Juli mit dem Stück „Like you“ des Schweizer Autors Markus Köbeli. „Like you“ ist eine charmante, sehr unterhaltsame Komödie, ganz und gar untypisch gestrickt.



Mit pointierten Dialogen, unerwarteten Wendungen sowie liebenswerten Protagonisten wird ein äußerst aktuelles Thema behandelt, lernt sich doch heute fast jedes zweite Paar bereits über Online-Plattformen kennen.



Karla und Sabine sind Schwestern, Richard und Paul verbindet eine Freundschaft. Allein sind alle vier. Deshalb treffen sich Karla und Richard zu einem Blind Date und berichten dann Sabine und Paul davon. Aber Paul hat eine App, mit der man Menschen in der Nähe aufspürt, die ein ähnliches Profil aufweisen wie das eigene. So kommt es, dass er Karla trifft. Und da sich Richard als Lehrer ausgebrannt fühlt, geht er zu einer Therapeutin, die Sabine heißt und Karlas Schwester ist.



Dass aber Paul beim Verfassen seines App-Profils geflunkert hat und Sabine zwar Patienten behandelt, eigentlich aber selbst Hilfe braucht, erfährt man in Markus Köbelis Komödie erst nach einer heiteren Odyssee zahlreicher Irrungen und Wirrungen.



Heitere Odyssee rund ums Kennenlernen

Virtuos und federleicht lernt das Publikum zwei Paare kennen, die sich auf geradem Weg kaum begegnet wären und sich am Ende aufmachen, die Welt neu zu entdecken – „Als hätte es noch nichts gegeben. Können wir das?“ Den frischen Paaren ist das zuzutrauen.



Unter der Regie von Leopold Dallinger spielen Sandra Cirolini die Floristin Karla, Felicitas Lukas ihre Schwester und Berufstherapeutin Sabine, Robert Ritter den Lehrer Richard und Francesco Cirolini den Taxifahrer Paul. Und bei allen sieht es innen ein bisschen anders aus, als sie nach außen vorgeben … Und so entsteht eine überraschende Komödie, die Lust auf das Leben macht!



Galapremiere ist am 27. Juli im LMS-Saal

Am 27. Juli um 18.30 Uhr findet die Gala-Premiere mit Sekt-Empfang und Flying Buffet im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel statt.

Die weiteren Vorstellungen sind am 3., 4., 10., 11., 17. und 18. August jeweils um 20 Uhr im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel zu sehen.

Eintrittskarten für das Sommertheater sind ab 19 Euro im Vorverkauf unter Tel. 0664/3142101, per Mail an karten@eventarts.at, bei Kitzbühel Tourismus und im Ticketshop auf www.sommertheater-kitzbuehel.at erhältlich.

Bild: Robert Ritter, Felicitas Lukas, Francesco Cirolini und Sandra Cirolini (von links) stehen dieses Jahr gemeinsam auf der Bühne des Kitzbüheler Sommertheaters. Foto: Markus Mitterer