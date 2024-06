Leserbrief: Bodenvergeudung versus Natur

Soeben lese ich, dass in St. Johann ein weiteres Gewerbegebiet genehmigt wurde. Wieder einmal werden also 7,5 Hektar wertvoller landwirtschaftlicher Grund dem Beton geopfert.

St. Johann | Bei den Flächen in St. Johann handelt es sich um brettlebene, besonders ertragreiche und leicht zu bewirtschaftende Wiesen.



Gleichzeitig blockiert die Tiroler Landesregierung das EU-Renaturierungsgesetz mit der (fachlich unrichtigen) Begründung, die Ernährungssicherheit in Österreich sei dadurch gefährdet. Die ÖVP-geführten Bundeländer Österreichs verhindern mit Falschinformationen und unter Leugnung der Wissenschaft ein immens wichtiges Gesetz, um den Schutz der Biodiversität und den Klimaschutz in ganz Europa voranzutreiben. Dieselben Politiker verhindern seit Jahren eine effektive Bodenschutzstrategie für Österreich und opfern wertvollsten landwirtschaftlichen Grund für Betonwüsten. Das kann man als Normalbürger nicht verstehen. Ich bin unglaublich enttäuscht und ratlos ob dieser zukunftsvergessenen Politik.

Martin Mallaun, St. Johann