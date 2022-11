Leitfaden für Zentrum präsentiert

Einstimmig segnete der St. Johanner Gemeinderat in der Vorwoche den neuen Gestaltungsleitfaden für das Zentrum der Marktgemeinde ab. Er soll Orientierungshilfe für Hausbesitzer und Betriebe sein.



St. Johann | Seit rund fünf Jahren wird im Rahmen des Masterplan Ortskern an der Attraktivierung des St. Johanner Zentrums gearbeitet. Rund 2,5 Millionen Euro wurden bisher in die Gestaltung gesteckt.



Jetzt konnte ein weiterer Meilenstein gesetzt werden. Marije Moors (Ortsmarketing), Alexander Hronek (Tiefbauamt) sowie Hanna Dunkelberg (Bauamt) haben gemeinsam einen neuen Leitfaden für die SOG-Zone (Stadt- und Ortsbildschutzgesetz) erarbeitet. Damit wollen die St. Johanner dem ausufernden Wildwuchs an Werbetafeln, Beschilderungen und Warenständern im attraktiv gestalteten öffentlichen Raum den Kampf ansagen. Es leide nicht nur das Erscheinungsbild.Dieses unkoordinierte Aufstellen widerspräche auch den Bestimmungen des Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetzes und teilweise auch der Straßenverkehrsordnung, klärt Bgm. Stefan Seiwald in seinem Vorwort des etwa 30 Seiten starken Heftes auf. Dieses soll als Orientierungshilfe und Service für Hausbesitzer und Betriebe dienen, wie das Trio betont. Es sei eine "schwere Geburt" gewesen, gab Alexander Hronek im Gemeinderat zu. Die Richtlinien sollen den Hausbesitzern die Arbeit erleichtern, auch Rechtliches findet darin Platz.

Fotobeispiele weisen auf Gestaltung hin

Es wird etwa aufgeklärt, was genehmigungspflichtig ist oder eben nicht. Auch Details, welche die Fassadengestaltung, die Markisen, die Beleuchtung bzw. Beschriftungen, Schilder, Warenständer oder auch die Möblierung betreffen, sind darin zu finden, klärten Hronek, Dunkelberg und Moors in der Gemeinderatssitzung auf. Das Ganze wurde dann auch mit Fotobeispielen hinterlegt. Außerdem finden sich darin die Kontaktdaten der zuständigen Mitarbeiter in der Gemeinde.

Der Gemeinderat genehmigte den Leitfaden. Er wird jetzt gedruckt und die Büchlein an alle Betroffenen im Ortszentrum verteilt. Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung wird das Regelwerk dann von den Gestaltern vorgestellt. Margret Klausner

Bild: Für das St. Johanner Zentrum wurde jetzt ein Gestaltungsleitfaden erstellt. Damit will die Gemeinde den Wildwuchs an Tafeln eindämmen. Foto: Klausner