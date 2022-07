Leistbares Wohnen „Neumoos“

Am Donnerstag, 14. Juli fand die Firstfeier des Wohnprojektes Neumoos statt. Die Schlüsselübergabe an die neuen Bewohner ist für Mitte nächsten Jahres geplant.



Fieberbrunn | Die Tiroler gemeinmeinnützige Wohnbaugesellschaft „Wohnungseigentum“ und die Marktgemeinde Fieberbrunn verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Das aktuelle Projekt Neumoos befindet sich in hervorragender Wohnlage und wird nach den Plänen von Baumeister Florian Hinterholzer errichtet.

Die Gemeinde stellte das Grundstück zu Förderungskonditionen zur Verfügung. Es entstehen 18 objektgeförderte Mietkaufwohnungen, und zwar in einem ausgewogenen Mix aus Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Einheiten.



Das Modell Mietkauf vereint die attraktive Mietförderung des Landes Tirol mit der Möglichkeit, die gemietete Wohneinheit später unter Übernahme der Förderungsmittel kostengünstig erwerben zu können. Alle Wohnungen wurden bereits durch die Marktgemeinde Fieberbrunn vergeben.

Der Baufortschritt ist sehr gut, mittlerweile ist der Rohbau fertiggestellt und die Dachgleiche erreicht. Um den Arbeitern den Dank für die geleisteten Arbeiten auszusprechen, fand vor Ort die Firstfeier statt. Auch zahlreiche zukünftige Bewohner waren gekommen, um sich vom Baufortschritt ein Bild zu machen.



Bürgermeister Walter Astner dankte der „Wohnungseigentum“ und allen anderen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und freut sich mit den künftigen Bewohnern über die neu entstehende Anlage auf der Sonnenseite von Fieberbrunn. KA/ahoy

Bild: Baumeister Florian Hinterholzer, WE-Bauleiter Gerd Knabl, GF Anton Rieder (Riederbau), Bgm. Walter Astner, Vize-Bgm. Thomas Wörgetter und WE-Projektentwickler Juri Nindl waren bei der Firstfeier mit dabei (v.l.). Foto: Hoyer