Lawinenunfall in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Am 03. Februar 2023, gegen 10:50 Uhr fuhren zwei Österreicher im Alter von 23 und 29 Jahren und zwei Deutsche im Alter von 15 und 60 Jahren in Fieberbrunn, westlich der Gondelbahn Reckmoos in einer Variantenabfahrt nördlich des Gipfelgrates der sogenannten Henne. Beim Queren einer Rinne löste sich eine Lawine, welche den 15-Jährigen mitriss.

Der Deutsche konnte seinen Lawinenrucksack auslösen und wurde nur teilweise verschüttet. Die zwei Österreicher und der 60-Jährige leisteten erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 15-Jährige wurde von der Bergrettung und der Mannschaft des Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen.

