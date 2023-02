Lawinenereignis in Kirchberg

Kirchberg | Am 10.02.2023 gegen 11:40 Uhr ging in der Südostwand des Brechhorns eine Schneebrettlawine ab, welche einen 43-jährigen österreichischen Tourengeher mitriss. Während des Unfallgeschehens konnte der Mann seinen Lawinenairbag auslösen, nach ca. 200 m blieb der Tourengeher teilweise verschüttet liegen. Die vier Begleiter des Mannes konnten ihn vollständig aus dem Schnee befreien und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verunglückte wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Kufstein geflogen.

