Landjugend überrascht Mütter

Dass die aktuelle Situation das Vereinsleben erschwert, weiß jeder. Besonders der Landjugend sind in vielen Bereichen die Hände gebunden. In Eigeninitiative werden darum Alternativen zu den normalen Aktivitäten gesucht und gefunden. So erging es auch der Landjugend St. Johann, die zum ersten Mal einen Frühstücksservice in die Wege geleitet hat.



St. Johann | Eine Frühstücksbox und das zum Muttertag – was mit einem Gedankenspiel begann, nahm schon bald konkrete Formen an: Regional sowie möglichst selbst gemacht soll’s sein - und schmecken darf’s natürlich auch. Das waren jene Grundsätze, die sich die Landjugend St. Johann bei der Durchführung dieser Aktion zu Herzen nahm.

Heimische Lebensmitteln

Bei den Produkten wurde vorwiegend auf heimische Erzeuger zurückgegriffen. Honig, Eier und Milch für das Joghurt kamen von den Betrieben der Ausschussmitglieder selbst. Müsli und Mehl für das selbstgemachte Gebäck wurde von der Wieshofermühle zur Verfügung gestellt. Auch mit dem Käse vom Lafferhof und einem Schinken von der Metzgerei Huber war es der Landjugend St. Johann möglich, ihre Box mit hochwertigen Produkten zu füllen. Selbstverständlich durfte auch eine Muttertagsüberraschung in Form von selbstgemachtem Eierlikör und Herzkeksen nicht fehlen.

Küchen wurden zu Backstuben

Die Küchen der einzelnen Landjugendmitglieder verwandelten sich im Laufe der Zeit in Backstuben, es wurde gedichtet, gewerkelt und eingepackt. Am Sonntagmorgen des Muttertags war es endlich so weit: Die Frühstücksboxen waren bereit, ausgeliefert zu werden, um den Mamas damit ihren Ehrentag zu verschönern.

Kreativität bei Ortsgruppen

So wie die Landjugend St. Johann mit dieser Aktion, beweisen immer mehr Ortsgruppen der Jungbauernschaft im gesamten Bezirk, dass auch mit Abstand im Vereinsleben vieles möglich ist und man trotzdem etwas bewegen kann. Abstand hindert einen nämlich nicht daran, anderen eine Freude zu bereiten, was letztendlich Ziel jedes Ehrenamtes sein sollte.

Bild: Über schmackhafte Frühstücksboxen der Landjugend St. Johann durften sich viele Mütter freuen. Foto: LJ St. Johann