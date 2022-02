Ladendiebstahl in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 24.02.2022, gegen 13:00 Uhr wurde in einem Modegeschäft in Kitzbühel vier hochwertige Modeaccessoires durch zwei unbekannte Männer gestohlen. Die beiden Männer entwendeten in einem unbeobachteten Moment die Gegenstände und verstauten diese in eine mitgebrachte Handtasche. Durch die Tat entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobetrag.

PI Kitzbühel - Tel.Nr.: 059133/7200-100