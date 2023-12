LED-Displays laufen bereits

Es ist endlich so weit: Dieser Tage konnten die straßenseitigen LED-Beschilderungen – vier solcher Tafeln sind bisher an den Ortseinfahrten installiert –in Betrieb genommen werden. Andreas Franze, Stefan Brandtner und Alexande Hronek haben im Namen der Gemeinden, wie mehrfach berichtet, ein umfangreiches Projekt zur Verbesserung der Verkehrssituation erarbeitet.

Das Verkehrsoptimierungssystem, das über – mit KI-Erkennungssoftware ausgestatteten – Kameras die Verkehrs- und Parksituation in der Gemeinde erfasst, gilt als Leuchtturmprojekt im Bereich der Digitalisierung und wurde von der Tiroler Landesregierung unterstützt.

Durch das Projekt konnten bereits mehrere Problem- und Konfliktstellen analysiert und mit entsprechenden Maßnahmen entschärft werden. Die Evaluierung von Maßnahmen vor der Umsetzung durch Simulation auf Basis tatsächlicher Verkehrsdaten ist ein weiterer Aspekt der eingesetzten Technologie, so Franze.

„Die erfassten Daten können nun auch an der straßenseitigen LED-Beschilderung wiedergegeben werden, um beispielsweise den Parksuchverkehr durch aktuelle Belegungsdaten zu reduzieren und den Verkehr gezielter zu lenken“, betont Andreas Franze. Insgesamt wurden bereits acht Parkplätze mit rund 680 Stellplätzen eingearbeitet. Die erfassten Daten können Autofahrer an der straßenseitigen LED-Beschilderung abgelesen werden. Hier ist etwa auch der Weg vom Parkplatz ins Zentrum für Fußgänger angegeben.

Für Bürgermeister Stefan Seiwald steht vor allem der Sicherheitsaspekt im Vordergrund, der zuständige LR Mario Gerber ist ebenfalls angetan. Für ihn hat das St. Johanner Projekt „Leuchturmcharakter“.

Noch sind die St. Johanner in Sachen Verkehrsoptimierung nicht am Ende angekommen – das Trio will das System noch weiterentwickeln. Bisher sei es etwa zu einem Drittel fertig, so die Experten. Rund 294.000 Euro wurden bisher investiert.

Foto: Klausner