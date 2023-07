Kunst mit Weit- und Einblick

Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst am Berg“ ist derzeit das umfangreiche Oeuvre des international bekannten und geschätzten St. Johanner Künstlers zu bewundern.



St. Ulrich | Unter dem Titel „È quello che è“ (Es ist, was es ist) präsentiert Bernard Embacher seine bislang umfangreichste Einzelausstellung im 30 Meter hohen Jakobskreuz auf der Buchensteinwand. Insgesamt 82 Bilder sind auf den Berg transportiert worden und begleiten den Besucher nun über die acht Etagen des Kreuzes in luftige Höhen. Die besondere Atmosphäre der Location setzt die Kunstwerke hervorragend in Szene und bietet sprichwörtlich Kunstgenuss auf höchstem Niveau.



„Durch die Malweise von Bernard sind dem Betrachter alle Möglichkeiten offen – er kann die Motive finden und sich selbst ein Bild machen. Man sollte sich prinzipiell – wenn man Kunst betrachtet – nicht fragen, was will uns der Künstler damit sagen. Wenn er reden wollte, hätte er geredet. Wir sollen selbst kreativ werden“, erläutert Aglaia Embacher. Und man kann sich herrlich verlieren und wiederfinden in der Vielschichtigkeit der künstlerischen Ein- und Weitblicke Embachers. Der einzigartige Schauplatz mit beeindruckender Kulisse tut sein Übriges und lädt zum Verweilen und Betrachten ein.



Die unbedingt sehenswerte Werkschau Bernard Embachers am Jakobskreuz ist bis einschließlich 1. August, täglich von 9 bis 16.30 Uhr im Jakobskreuz zu bewundern. est

Bild: Beeindruckende Ein- und Ausblicke bei der aktuellen Ausstellung Bernard Embachers im Jakobskreuz. Foto: Elisabeth Standl