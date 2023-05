Kunst am Berg

St. Jakob | Im Sommer erlebt die 2020 gestartete Reihe „Kunst am Berg“ ihre dritte Auflage. Bot das Jakobskreuz bisher vorwiegend eine Plattform für Kunstschaffende aus der Region, wurde der Radius nunmehr etwas erweitert. Mit Heinz Aschenbrenner (im Bild rechts), der bei Hermann Nitsch seine Ausbildung absolviert hat, kommt dieses Jahr ein echter Superstar der heimischen Malerei. „Für uns ist es eine besondere Ehre und Wertschätzung, dass er unsere regionale Kunstreihe unterstützt“, freut sich Bergbahn-Prokurist S. Markus Brudermann (2. v. l.).

Ein weiterer Gast im Jakobskreuz wird Wolfgang Schwaiger (links) sein: Mit dem „Kunstfieber Fieberbrunn“ und als Mit-Initiator von „Kunst am Berg“ ist er ein bekanntes Gesicht der lokalen Kunstszene. Mit dem St. Johanner „Multitalent“ Bernard Embacher (3.v.l.) steht ein weiterer Lokalmatador am Start. Den Schlusspunkt bildet eine internationale Nachwuchs-Künstlergruppe. Die Eröffnung findet am 2. Juni statt. Die Termine zu den Ausstellungen gibt es unter www.bergbahn-pillersee.com. Foto: BB Pillersee