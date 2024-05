Kulturwochen der vierten Klassen

Kultur wird in der BHAK/BHAS Kitzbühel großgeschrieben. Wie in den letzten Jahren durften sich die Schüler der vierten Klassen auch dieses Schuljahr wieder auf eine Kulturwoche freuen. Nach reichlichen Überlegungen entschied sich die 4IT, nach Berlin und die 4K, nach Norditalien zu reisen.



Kitzbühel, Berlin, Norditalien | In der deutschen Hauptstadt lernten die Schüler der 4IT die Geschichte der Stadt Berlin kennen. Um gemeinsam die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie den Potsdamer Platz, Kreuzberg und ehemalige Abschnitte der Berliner Mauer aus der Nähe zu besichtigen, lieh sich die Klasse Fahrräder aus.



Auf den Spuren von Politik und Geschichte

In den Berliner Unterwelten wurde den Schülern Berlins Vergangenheit während des Kalten Krieges nähergebracht. Mitunter konnten sie zwei Schutzbunker und auch die Gedenkstätte Bernauer Straße und noch vieles mehr besichtigen.



Einen tieferen Einblick in die Materie erhielt die 4IT bei einer Führung durch das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen – geführt von einem ehemaligen Insassen. Natürlich durfte der politisch wichtigste Ort in Berlin nicht fehlen: der Reichstag, das politische Zentrum der Stadt.



Doch nicht nur politische und geschichtliche Themen standen am Programm, auch der Spaß kam natürlich nicht zu kurz. Die Klasse besuchte z.B. den „Street Food Thursday“ – eine Veranstaltung, in welcher verschiedenste kulinarische Besonderheiten angeboten und natürlich auch verkostet wurden.



Zudem konnte die 4IT ein Improvisationstheater miterleben, in welchem auch die Jugendlichen selbst den Verlauf des Stückes mitbestimmen konnten.



Die 4K auf der Suche nach „La Dolce Vita“

Die Kulturreise der 4K führte Anfang April nach Norditalien. Nach einem ersten Halt beim Kriegsmuseum von Rovereto ging es für die Klasse weiter ans Ziel der Woche – nach Verona. Ein Highlight der Reise wartete für die Schüler in Parma.



Dort erhielt die Klasse eine Betriebsbesichtigung beim Hauptstandort von Barilla, der größten Teigwaren-Fabrik der Welt. Hier beobachtete die 4K die Produktion der Teigwaren hautnah, inklusive einer schmackhaften Verkostung. Nicht nur Pasta in Parma und Gelato in Verona standen am kulinarischen Programm dieser Kulturreise: Die Schüler erhielten außerdem Einblicke in die Olivenölherstellung in der Ölmühle Salvagno nahe Verona.



Wenn jemand fragt, wohin du gehst, sag nach Bologna!

Die Universitätsstadt Bologna stand ebenfalls auf dem Programm der 4K. In einer geführten Tour lernten die Schüler die Geschichte der Stadt und die älteste Universität Europas kennen. Eine Besichtigung des Studentenviertels durfte auch nicht fehlen. Eine City Bike Tour durch das historische Zentrum von Verona rundete die Woche ab.



Die Kulturreise war für die Schüler der 4K und 4IT ein unvergessliches Erlebnis, das sie mit vielen neuen Eindrücken und Erinnerungen im Gepäck nach Hause zurückkehren ließ. RaSt, JaPf, OliC

Bild: Die 4IT beim Wahrzeichen Berlins, dem Brandenburger Tor. Foto: Frank Leiter