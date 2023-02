Kulturhaus bebte für eine gute Sache

Ein etwas anderes Kulturevent fand am Samstag im Hochfilzener Kulturhaus zugunsten der siebenjährigen Magdalena Hirschbichler aus Leogang statt. Das kleine Mädchen sitzt im Rollstuhl.



Hochfilzen | Drei Monate zu früh kam Magdalena im April 2015 mit nur rund 650 Gramm zur Welt. Seither kämpft sich die kleine Leogangerin mit dem gewinnenden Lachen in ein möglichst normales Leben. Magdalena besucht derzeit die Volksschule in Leogang, doch braucht sie im Alltag aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen eine Assistenz und Sonderanfertigungen, die viel Geld kosten.

Die Hochfilzenerin Monika Schmidt nahm das Schicksal des Mädchens zum Anlass, um regionale Künstler mit regionalen Musikern im Rahmen einer Benefizveranstaltung zusammen zu bringen.



„Vincent Grötzinger gestaltet schon des Längeren unsere Plakate für den Theaterverein. Und es gibt einige Volksbühnenmitglieder, die in einer Band spielen. Da dachte ich mir, es wäre doch super, wenn Vincent die heimischen Künstler zusammen holt und Christian Schmider, die Bands und wir eine gemeinsame Sache für den guten Zweck draus machen. Das war mir eine Herzensangelegenheit“, erzählt Organisatorin Monika Schmidt.



Mithilfe einiger Mitglieder der Volksbühne und der Kunst-Expertise von Vincent Grötzinger hat sie dann die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Der erst 24-jährige Künstler, Bildhauer, Graphikdesigner und Illustrator Grötzinger erklärte: „Man darf sich nie das Normale als Referenz nehmen. Groß wird man nur, wenn man sich die Besten als Referenz nimmt, weil daran wächst man.“ Und diesen Vorsatz verfolgt er nicht nur in seinem künstlerischen Schaffen, sondern auch in seinem Mitwirken bei der Benefizveranstaltung.

Kunsttalente in der Region

Die von ihm eingeladenen Künstler zeigten das große kreative Potential der Region. Wie zum Beispiel die junge Auracherin Isabella Obermoser, die seit sechs Jahren hinter der Kamera künstlerisch tätig ist. Ihre Fotografien macht sie fast ausschließlich mit natürlichem Licht. „Sonnenlicht macht die Haut, die Augen, die Menschen einfach unvergleichlich schöner“, erläutert sie voll Begeisterung. Oder Lorenz Stania, der sich ebenso mit Fotografie auf hohem Niveau beschäftigt. Und Mathias Enk, der Masken aus verschiedenen Materialien gestaltet.

Ab 17 Uhr wurde es dann richtig laut und das Kulturhaus bebte unter den rockigen Klängen von einheimischen Bands wie Ruff Stuff, Unholy Confession, Yeti Radio, Overaged, 2 be Kings und DJ Rich-E.



Vom ersten Ergebnis zeigt sich Mit-Organisator Christian Schmider sehr erfreut: „Laut dem ersten grob gezählten Umsatz war es ein sehr erfolgreicher Abend, und wir sind glücklich darüber, mit dem Ertrag der Magdalena und ihrer Familie helfen zu können.“ Die genaue Spendensumme steht noch nicht fest.

Es gibt auch über die Benefizveranstaltung hinaus die Möglichkeit, Magdalena und ihre Eltern auf ihrem Weg finanziell zu unterstützen: Pflegekonto Volksbank: AT94 4501 0641 0955 1156. es

Bilder: Die Künstler Lorenz Stania, Isabella Obermoser, Vincent Grötzinger und Mathias Enk mit Organisatoren Christian Schmider (stehend, v.l.) sowie Monika Schmidt, Sophia Kandler und Richard Hain (knieend, v.l.) freuten sich mit 2) Magdalena Hirschbichler auf der für sie veranstalteten Benefizveranstaltung. 3) Die einheimische Band Ruff Stuff rockte das Kulturzentrum.Foto: PrivatFotos: Elisabeth Standl