Kreative Sommerferien für Kids

Die Sommerakademie für junge Menschen von 5 bis 16 Jahren bietet in der Alten Gerberei ein buntes Programm mit Workshops zum Kreativwerden, Ausprobieren und Spaß haben!



St. Johann | „Kultur ist COOL“! Dieser Devise folgt auch heuer wieder die Trampolissimo Sommerakademie. Ab 26. Juli warten vielfältige Workshops verschiedenster Kunst- und Kultursparten auf neugierige Kinder und Jugendliche.



Von Tanzen bis Theaterspielen

Ob beim Graffiti Sprayen, Trickfilmen oder HipHop Tanzen – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das beliebte Theaterspielen oder mit vielerlei Materialien künstlerisch aktiv Sein steht ebenfalls wieder auf dem Programm. Es können auch akrobatische Zirkuslektionen erlernt, wunderliche Papierfiguren erschaffen oder spannende Superheld-Geschichten ersonnen werden. Das Workshopprogramm hält viele Überraschungen bereit.



Von Profis lernen

Professionelle Kunstvermittler wie u.a. Dr. Ulrike Laubert-Konietzny, der Theaterpädagoge Wolfgang Klingler, Streetartkünstler Clemens Bartenbach, Tänzer und DJ Tobias Hanny oder die Puppenspielerin Katharina Mayer-Müller leiten die Teilnehmenden zum eigenkreativen Tun an und ermöglichen so eine ganz persönliche Auseinandersetzung mit der jeweiligen Kunstform. Am Ende jedes Workshops gibt es eine öffentliche Aufführung oder Präsentation vor Publikum, bei der die Nachwuchstalente ihr Können zeigen.



Anmeldung ab sofort

Die Kurse dauern zwischen zwei und fünf Tage und sind auf das jeweils empfohlene Alter abgestimmt. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, die Hauptsache sind Spaß und Neugier auf das kreative Aktivwerden sowie Mut zum Experimentieren.

Auf www.youngstar.at finden sich alle Programminformationen sowie ein Online-Ticketing. Für alle Kurse gelten begrenzte Teilnehmer! Also gleich anmelden und auf kreative Sommerferien freuen! Werbung, Foto: MÖP