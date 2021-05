Kreative Fragen von Schülern

Was beschäftigt unsere Jugendlichen? Dieser Frage geht die Senderreihe „Redhaus“ vom ORF Tirol in Kooperation mit der Bildungsdirektion Tirol auf den Grund. Dieses Mal war das Redaktionsteam des ORF Tirol auf der Suche nach spannenden Fragen in der Polytechnischen Schule St. Johann.



St. Johann | Die Idee hinter der Reihe „Redhaus“: Schülerinnen und Schüler stellen Fragen, welche sie besonders interessieren. Es sollen Fragen und Anliegen aus allen Fachgebieten sein, welche unkonventionell und kreativ sein dürfen und Anlass zur Diskussion geben. In der Zeit während des ortsungebundenen Unterrichtes an der Polytechnischen Schule St. Johann hat die junge Generation nicht nur viel Einsatz gezeigt, die Schüler haben sich auch viele Fragen überlegt.

Über ein Viertel der Schüler machte mit

Wann wird es möglich sein live aus dem Weltall zu berichten oder warum sind die Güter weltweit so ungleich verteilt, wollen die Schüler zum Beispiel wissen. „Über ein Viertel aller unserer Schüler hat die Chance genutzt und sich der Herausforderung gestellt, persönliche Fragen im öffentlichen Raum zu stellen. Schließlich ist es gar nicht so einfach in eine Kamera zu sprechen,“ so die Schulleiterin Katrin Winkler.

Fünf spannende Fragen ausgewählt

Von allen aufgezeichneten Fragen werden vom ORF Team die fünf spannendsten ausgewählt und im Rahmen des abendlichen Nachrichtenformates „Tirol heute“ ausgestrahlt.

Die Lieblingsfrage des Publikums wird im Anschluss im Rahmen eines Online-Votings erhoben und redaktionell beantwortet.



„Partizipation stellt einen wesentlichen Aspekt schulischer Gesundheitsförderung dar“, so betont Thomas Walch, Fachlehrer am Schulstandort, die Bedeutung der Teilnahme an dieser Sendereihe, „uns allen ist es ein großes Anliegen, unsere Schüler zu Wort kommen zu lassen und deren Fragen und Anliegen öffentlich zu präsentieren.“

Fragen gestellt, Voting hat stattgefunden

Die Fragen wurden bereits vergangenen Freitag ausgestrahlt, die Abstimmung war bis Montag möglich. In einer Folge von Tirol Heute wird diese dann erklärt - der Sendetermin steht noch nicht fest.

Bild: Mehr als ein Viertel der Schüler des Polytechnikums in St. Johann stellte ihre Fragen beim ORF-Redhaus. Foto: privat