Kostenlose Führungen

An drei Donnerstagen im Sommer lädt das Museum Kitzbühel zu einem langen Abend mit kostenlosen Führungen um 18 sowie um 20 Uhr. Als kleines Extra gibt es für alle Besucher ein Glas Prosecco. Auftakt ist am 28. Juli.



Kitzbühel | Am 28. Juli sowie am 18. und 25. August stehen Kitzbühels Vorder- und Hinterstadt im Zeichen von Pura Vida und des abendlichen Bummelns und Einkaufens. So haben aber nicht nur die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet, auch das Museum Kitzbühel u.a. mit der Sonderausstellung „Kunst + Selbst“, die den künstlerischen Nachlass von Hilde Goldschmidt zeigt. An allen drei Abenden lädt das Museum zu kostenlosen Führungen um 18 Uhr und um 20 Uhr ein. Um auf die Kunst und das Leben anzustoßen, wird allen Teilnehmern ein Glas Prosecco eingeschenkt. Lediglich der Eintritt ins Museum (7,50 Euro) ist zu bezahlen.



Geöffnet ist das Museum Kitzbühel täglich von 10 bis 17 Uhr, an Donnerstagen bis 20 Uhr, am 28. Juli sowie am 18. und 25. August bis 21 Uhr. Infos /www.museum-kitzbuehel.at sowie Tel. unter +43 5356/67 274 (während den Öffnungszeiten).

Bild: Im Museum lässt es sich gut auf die Kunst anstoßen. Foto: alpinguin