Konzertreigen bereichert Sommer

Brahms Serenade, Familienkonzert, französischer Musikabend und eine ganz besondere Premiere: Im August dürfen sich Musikliebhaber auf einen hochkarätig besetzten Reigen im Rahmen der Sommerkonzerte freuen.



Kitzbühel | Bereits zum 45. Mal veranstaltet der Verein der Kitzbüheler Musikfreunde am 3., 10., 17. sowie 24. August die Kitzbüheler Sommerkonzerte im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel. Beginnend mit „Serenade“ wird am Mittwoch, den 3. August Brahms Serenade in D-Dur von Mitgliedern des Mozarteumorchesters Salzburg zu hören sein. Der Einlass zu dem ohne Pause gespielten 70-minütigen Ohrenschmaus ist um 19 Uhr.

Familienkonzert mit Puppenspiel

Unter der Prämisse „Heute schon an das Publikum von morgen denken“ steht am 10. August alles im Zeichen der Familie. Aufführungsbeginn des 45-minütigen Konzerts mit dem Titel „Kasperl und das Gespenst“ ist jeweils um 16 Uhr und um 18.30 Uhr im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel. Bei dem extra für die Kitzbüheler Sommerkonzert-Reihe konzipierten Familienkonzert erwartet die Kinder eine spannungsgeladene, lustige Vorstellung mit Puppenspiel und Schlagzeug.

Klassik, Romantik und Moderne mit Trio Parémi

„Auf einen Kaffee in Paris“ werden die Zuhörer dann am Mittwoch, 17. August ab 20 Uhr eingeladen. Das Trio Parémi, dem Veronika Blachuta (Flöte), Marilies Guschlbauer (Violoncello) und Adela Liculescu (Klavier) angehören, bietet einen französischen Musikabend von Klassik über Romantik bis zur Moderne. Veranstaltungsort ist der Saal der Landesmusikschule Kitzbühel.

Peter Gasteiger begleitet mit Saxophon

Am 24. August findet unter dem Titel „Premiere“ auch wirklich eine solche im Rahmen der Kitzbüheler Sommerkonzerte statt. Peter Gasteiger, Musikschuldirektor der Landesmusikschule Kitzbühel, wird das vom Haydn Quartett und Carlos Goikoetxea am Klavier gespielte Konzert mit Stücken von Haydn, Mozart und Marcello, mit dem Saxophon begleiten.

Zu den jeweiligen Konzertabenden wird ein gemütliches „get together“ ab 19 Uhr geboten, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Kartenvorverkauf bei Kitzbühel Tourismus, online unter www.kitzbueheler-sommerkonzerte.at oder an der Abendkassa. Elisabeth Schill

Bild: Informierten über das Programm der diesjährigen Kitzbüheler Sommerkonzerte: Johannes Gasteiger und Edith Gasteiger. Foto: Schill