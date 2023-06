Konzertreigen bereichert Saison

Kammermusik auf Weltniveau – diesem ambitionierten Anspruch kommen die Kitzbüheler Sommerkonzerte alle Jahre seit ihrer Gründung im Jahr 1978 nach. Auch das diesjährige Programm lässt für Musikliebhaber keine Wünsche offen.



Kitzbühel | Klein, aber fein: Die Kitzbüheler Sommerkonzerte setzen alljährlich auf ein hochkarätiges Programm. Nicht nur bei der Auswahl der Musiker, sondern auch bei der Auswahl der Werke, „die in Kitzbühel noch nie zuvor zu hören waren“, beschreibt der künstlerische Leiter Herbert Lindsberger. Wie etwa das Streichquintett von Anton Bruckner, das heuer den Reigen der Sommerkonzerte (2. August) eröffnen wird und schon vorausschauend den 200. Geburtstag des großen österreichischen Komponisten im Jahr 2024 gebührend ehren will. Dafür konnte sogar das „Altomonte Ensemble“ aus St. Florian gewonnen werden, freut sich Lindsberger.



Das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew stand ganz am Beginn der Familienkonzerte vor zehn Jahren, heuer wird es neuerlich zwei Mal am 9. August (16 Uhr bzw. 18.30 Uhr) zur Aufführung gebracht. Mit immerhin elf Musikern auf der Bühne sowie dem Schauspieler Harald Fröhlich als Erzähler wird es junge und junggebliebene Besucher verzaubern.



Das „Trio Callas“, bestehend aus drei international preisgekrönten Studierenden vom Mozarteum Salzburg, wird am 16. August die Literatur für Klaviertrio erkunden und Werke von Mozart und Brahms sowie das Auftragswerk des brasilianischen Komponisten André Mehmari präsentieren.



Die Mitglieder des Wiener Horn Ensembles haben sich der Pflege des Wiener Horns verschrieben. In Kitzbühel bieten sie mit ihrem Programm „Bunt gemischt“ (23. August) originale und bearbeitete Literatur von Mendelssohn, Strauss, Schubert und Bruckner.



Alle Konzerte sind für 70 Minuten durchgehenden Musikgenuss konzipiert (ohne Pause), allerdings werden den Besuchern schon zur Einstimmung Getränke und kleine Happen im Foyer angeboten. Alle Sommerkonzerte finden im Saal der Landesmusikschule statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Alexandra Fusser

Bild: Johannes Gasteiger, Karin Wagner, Hugo Bonatti, Edith Gasteiger, Marielle Haidacher, Ludwig Götzendorfer und Herbert Lindsberger (von links) rühren kräftig die Werbetrommel für die 46. Kitzbüheler Sommerkonzerte. Foto: Fusser