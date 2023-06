Konzert für Orgel und Trompete

Ein Konzert für und von Alois Pletzer, der bereits seit 60 Jahren als Organist in Kitzbühel wirkt, findet in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel statt.



Kitzbühel | Alois Pletzer (Orgel), Katharina Königsfeld (Orgel) und Herbert Zimmermann (Trompete) geben am Samstag, 10. Juni, um 20.15 Uhr ein Jubiläumskonzert in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel.



Organist Pletzer erhielt die erste musikalische Ausbildung durch Pfarrer J. Reitsamer in Aurach. Mit zwölf Jahren trat er ins Eb. Kollegium Borromäum in Salzburg ein, wo die Orgelausbildung neben dem Besuch des Gymnasiums intensiviert wurde. Nach der Matura absolvierte er das Studium der Schulmusik und Germanistik an der Universität Innsbruck und nahm zudem Orgelunterricht bei Domkapellmeister M. Mayr.



Seit 1973 ist er Organist der Pfarre Kitzbühel. Im Jahr 1990 erfolgte die Uraufführung einer Eigenkomposition von Pletzer im Rahmen der Orgelweihe mit dem Kitzbüheler Kirchenchor.

Eintritt freiwillige Spenden.

Bild: Alois Pletzer gab bereits etliche Konzerte mit heimischen und internationalen Künstlern.Foto: Privat