Kompanie ohne Nachwuchssorgen

Die Schützenkompanie „Johann Georg Angerer“ Hopfgarten hielt kürzlich ihre Jahreshauptversammlung ab.



Hopfgarten | Hauptmann Josef Erharter konnte zu diesem Anlass Bgm. Paul Sieberer, Bildungsoffizier Christian Hopfensperger in Vertretung des Wintersteller-Bataillons, Ehrenhauptmann Josef Pockenauer und eine sehr große Zahl an Mitgliedern begrüßen.

Die Kompanie rückte 14 Mal in voller Stärke und fünf Mal mit Abordnungen aus. Zusammen mit diversen Sitzungen und sonstigen Anlässen gab es im Vereinsjahr insgesamt 39 Aktivitäten. Die Ausrückungen in Kompaniestärke betrafen vorwiegend kirchliche und weltliche Anlässe in der Gemeinde. Weiters fuhr die Kompanie zum Gründungsjubiläum der Prangerstutzen-Schützen nach Elixhausen im Flachgau. Zusätzlich zu den Ausrückungen zu runden Geburtstagen von Schützenkameraden war die Kompanie beim Marktfest und beim Almabtrieb jeweils mit einem Stand vertreten.



Bemerkenswert ist, dass es im abgelaufenen Jahr gelang, wieder junge Menschen für die Kompanie zu gewinnen. Rund die Hälfte der Mitglieder ist unter 30 Jahre alt. Somit kann man beruhigt in die Zukunft blicken.

Traditionell wurden bei der Jahreshauptversammlung auch Ehrungen durchgeführt. Josef Ager, Balthasar Sieberer und Ägidius Schroll sind seit 50 Jahren aktiv, Josef Hausberger bringt es auf 60 und Franz Hausberger auf 65 Jahre aktive Mitgliedschaft.



Am Tag nach der Versammlung kam es zu einer besonderen Ausrückung. Die Marktgemeinde Hopfgarten richtete eine Feier für Ehrenbürger und Altbürgermeister Karl Huber anlässlich seines 90. Geburtstages aus und lud dazu die Musikkapelle und die Schützenkompanie ein. Die Kompanie gratulierte dem Jubilar, der auch Ehrenmitglied der Kompanie ist, mit einer exakten Ehrensalve. Huber war immer ein Freund der Schützen und unterstützte die Kompanie während seiner Amtszeit bei den verschiedensten Anlässen.



Bild: Klaus Treichl, Josef Pockenauer, Ägidius Schroll, BM Paul Sieberer, Josef Ager, Josef Hausberger, Balthasar Sieberer, Franz Hausberger, Matthias Fuchs, Josef Erharter und Christian Hopfensperger (von links). Foto: Privat