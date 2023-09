Kommandoübergabe beim Heer

Dieser Tage übernahm das Jägerbataillon 24 mit Sitz in Lienz und St. Johann das Kommando über die Kaderpräsenzeinheiten (KPE). Damit wird auch die Kaserne in St. Johann einmal mehr aufgewertet.



Hochfilzen | Kleiner, aber feiner Festakt am Truppenübungsplatz in Hochfilzen: Die Kaderpräsenzeinheit der 6. Gebirgsbrigade, die in Landeck stationiert ist, untersteht zukünftig dem Jägerbataillon 24 unter der Führung von Oberst Bernd Rott. In den vergangenen 13 Jahren gehörten die Elitesoldaten dem Jägerbataillon 23 an, das im vorarlbergerischen Bludesch beheimatet ist.



„In diesen Jahren hat die Kompanie vier Einsätze in Bosnien sowie im Kosovo als Einheit im Ausland absolviert. Zusätzlich wurden Teileinheiten für stabilisierende Aufgaben entsendet“, erklärte der stellvertretende Kommandant der 6. Gebirgsbrigade, Oberst Stephan Lehner beim Festakt. Diese Aufgaben seien zur vollsten Zufriedenheit aller erledigt worden, gab es Lob.



„Diese hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft erwarte ich mir auch von der neuen Kompanieführung“, betonte Lehner in seiner Ansprache. Die Stationierung der Kaderpräsenzeinheit in mehreren Garnisonen macht diese Aufgabe besonders anspruchsvoll, ist Lehner überzeugt. Die Kompanie wird sich Anfang September im Lienzer Talboden auf einen möglichen Einsatz in Bosnien und Herzegowina vorbereiten.



Die Kommandoübergabe an das Jägerbataillon 24 ist auch für die St. Johanner Kaserne von Bedeutung, da ein Teil der Kadersoldaten dort stationiert wird, was eine Aufwertung der Einrichtung darstellt. mak



Bild: Festliche Übergabe der Bataillonsfahne – bereits seit Juni liegt die Verantwortung für die Kaderpräsenzeinheiten des Bundesheeres (KPE) beim Jägerbataillon, auch die Kaserne St. Johann gehört dazu. Jetzt fand der Festakt statt.