Kommando wieder gewählt

Erfolgreich abgearbeitete Einsätze, eine Vielzahl an Übungseinheiten, der Neubeginn der Jugendgruppe und Planungen zum neuen Feuerwehrhaus prägten das Oberndorfer Feuerwehrjahr 2022.



Oberndorf | Die Neuwahlen im Rahmen der Hauptversammlung brachten eine Wiederwahl der Führungsriege. Kommandant Paul Landmann, Kommandant-Stellvertreter Christoph Mair und Schriftführer Josef Hofer ziehen auch in den nächsten fünf Jahren an einem Strang. Neu im Amt ist Kassier Johannes Landmann, nachdem Peter Mühlbacher nicht mehr zur Verfügung stand. Zuvor blickte der Kommandant auf ein arbeitsreiches Jahr der 105 Mitglieder starken Feuerwehr – mit 75 Aktiven, 25 Reservisten und fünf Jugendmitgliedern – zurück. Insgesamt 247 eingesetzte Mitglieder bewältigten in 178 Einsatzstunden zwei Brandeinsätze, sieben Fehlalarme und 15 technische Einsätze. Beträchtlich war der Aufwand für die unterschiedlichen Übungseinheiten, mit durchschnittlich 32 Personen bei Gesamtübungen und für die Kursteilnahmen an der Landesfeuerwehrschule.

Jugendmitglieder willkommen

Stolz ist das Kommando auf die im Herbst 2022 wieder aktivierte Jugendgruppe mit Matthias Hofer, Andreas Oberhauser, Martin Schweiger, Simon Staffner und Lukas Strobl. Die Jungfeuerwehr, die sich jeden Mittwoch um 18 Uhr im Feuerwehrhaus trifft sucht neue Mitglieder – Interessierte ab 11 Jahren sind immer willkommen.

Ehrungen langjähriger Kameraden

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Edenhauser jun., Michael Lindner und Christian Schroll geehrt. Für 40 aktive Jahre Andreas Fuchs, Michael Hetzenauer, Andreas Lindner und Stefan Trixl. Stefan Aufschnaiter wurde für seine ungewöhnliche 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. rw

Bild: Das bestätigte Kommando (v.l.): Kassier Johannes Landmann, Schriftführer Josef Hofer, Kommandant Paul Landmann, KDT-Stellvertreter Christoph Mair und Bgm. Hans Schweigkofler.Foto: Wörgötter