Kommando nur wenig verändert

Johann Beihammer wurde bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Brixen als neuer Kommandant-Stellvertreter gewählt. Markus Ralser wurde in seinem Amt und für weitere Jahre als Kommandant bestätigt.



Brixen | Bei der Jahreshauptversammlung blickte die Freiwillige Feuerwehr Brixen auf ein durchschnittliches Jahr mit 38 Einsätzen zurück. 47 Übungen wurden durchgeführt und 26 Lehrveranstaltungen an der Landesfeuerwehrschule besucht. Insgesamt wurden 6.420 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Bei der Versammlung standen Neuwahlen des Kommandos auf dem Programm. Als Kommandant wurde Markus Ralser für eine weitere Periode von fünf Jahren wiedergewählt. Der bisherige Kommandant-Stellvertreter Mathias Holaus stand bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung. Johann Beihammer jun. übernimmt nun das Amt. Kassier Martin Hirzinger und Schriftführer Hannes Rieser wurden in ihren Funktionen für eine weitere Periode bestätigt.

Johannes Fuchs und Andreas Stöckl wurden feierlich angelobt.

Ehrungen und Beförderungen

Beförderungen gab es für Johannes Fuchs (Feuerwehrmann), Andreas Stöckl (Feuerwehrmann), Mathias Beihammer jun. (Oberfeuerwehrmann), Simon Kogler (Oberfeuerwehrmann), Thomas Schroll (Oberfeuerwehrmann) und Roman Wurzenrainer (Hauptfeuerwehrmann).

Für langjährige Feuerwehrmitgliedschaft wurden Christian Strobl (50 Jahre) und Anton Astl (70 Jahre) ausgezeichnet.



Als Würdigung für ihre besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen wurden folgenden Mitgliedern das Verdienstzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes Kitzbühel verliehen: Hannes Rieser (Stufe 3 Bronze), Martin Hirzinger (Stufe 2 Silber), Mathias Holaus (Stufe 2 Silber) und Markus Ralser (Stufe 1 Gold).

Bild: Ehrung für 70-jährige Mitgliedschaft: Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Schroll, Anton Astl, Abschnittsfeuerwehrkommandant Hannes Sandbichler und Bürgermeister Andreas Brugger (v.l.). Foto: FFW Brixen