Kössenerin übernimmt Vorsitz

Der Rückblick zur Halbzeit der Funktionsperiode fiel der scheidenden Bezirksbäuerin nicht leicht. In der LLA Weitau übergab Maria Pirnbacher die Agenden an die neugewählte Bezirksbäuerin Bettina Aufhammer-Straif.



St. Johann | Die Kössnerin stellte sich nach reiflicher Überlegung der Wahl und bedankte sich für die enorme Zustimmung. „Ich freue mich auf die Herausforderung und zähle auf eure breite Unterstützung bei kommenden Aktivitäten und Projekten“, appellierte die Ortsbäuerin und Mitarbeiterin der Tirol Milch sowie ausgebildete Käsesommelière.



Maria Pirnbacher versichert, dass es in der Bäuerinnenorganisation keine Unstimmigkeiten oder negativen Vorfälle gegeben hat. „Viele kleine Gründe und persönliche Enttäuschungen haben letztlich zu meinem Entschluss geführt, die Funktion abzugeben.“



Der Start im Februar 2021 mit einer Online-Wahl aufgrund der Corona-Auflagen war nicht einfach. Erst im Sommer konnten sich die Funktionärinnen austauschen und kennenlernen. Trotz aller Hindernisse wurden unter Pirnbacher einige Neuerungen umgesetzt. Unter anderem die Facebook-Seite „Bäuerinnen Bezirk Kitzbühel“, welche landesweit übernommen wurde und der Pod­cast „Aufleben dahoam“ mit 16 Folgen und teilweise über 1.000 Klicks. Erfolgreich verlief auch im Bezirk das Projekt zum 60-Jahr-Jubiläum der Tiroler Bäuerinnen und einem eigens kreierten Müsli-Riegel aus Hochfilzen für die landesweite Spendenaktion (20.000 Euro) für „Frauen helfen Frauen“. Der neuinitiierte „Ball der Landwirtschaft“ in Westendorf, gemeinsam mit der Bezirkslandjugend, war eine sehr arbeitsintensive aber von großem Erfolg gekrönte Veranstaltung.



Pirnbacher dankte abschließend dem Bezirksvorstand und der ausgeschiedenen Beraterin Marie Theres Filzer für die gute Zusammenarbeit: „Es war eine spannende und lehrreiche Zeit.“



Landesbäuerin Helga Brunschmid bedankte sich bei Maria Pirnbacher für deren starke Unterstützung in der Landesorganisation, im Besonderen für das Jubiläumsprojekt und die Gestaltung des neuen Logos. Roswitha Wörgötter

Bild: Bezirksbäuerin Bettina Aufhammer-Straif (l.) folgt Maria Pirnbacher nach. Foto: Wörgötter