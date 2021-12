Körperverletzung in Kössen

Kössen | In einem Lokal in Kössen kam es am 13.12.2021 gegen 22:20 Uhr zu einem vorerst verbalen Streit zwischen zwei Österreichern, 28 und 44 Jahre. Der Streit verlagerte sich auf den Parkplatz vor dem Lokal und artete in gegenseitige Attacken aus.

Der 28-Jährige zog dabei plötzlich eine Pfefferspraypistole richtete diese auf seinen Kontrahenten und drückte zwei Mal ab. Der 44-Jährige wurde getroffen und im Gesicht verletzt. Nach der Erstversorgung musste der Mann ins BKH St. Johann gebracht werden. Die Tatwaffe sowie weitere Patronen wurden sichergestellt. Eine Anzeige gegen den 28-Jährigen folgt auf freiem Fuß.

PI Kössen - TelNummer: 059133-7207