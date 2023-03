Körperverletzung in Kirchberg

Kirchberg | Während sich ein 67-jähriger Österreicher am 19.03.2023 gegen 11:15 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in Kirchberg in Tirol befand, stand dort ein PKW, in dem ein Lenker telefonierte. Der 67-Jährige machte den PKW Lenker aufmerksam, dass er wegfahren solle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der bisher unbekannte Lenker daraufhin aus dem Fahrzeug, attackierte den 67-Jährigen mit Faustschlägen und einem Fußtritt und fuhr anschließend weg. Das Opfer wurde im Kopfbereich unbestimmten Grades verletzt (Platzwunde an der Lippe, ein lockerer Schneidezahn). Beschreibung: südländischer Typ, ca 170-180 cm groß, schlank; PKW rot mit Stufenheck.

Zweckdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat werden an die PI Kirchberg erbeten (059133 7205).

PI Kirchberg - Tel.Nr.: 059133 / 7205