Körperverletzung in Kirchberg – Zeugenaufruf

Kirchberg | Am 6. März 2022, gegen 04:30 Uhr kam es in Kirchberg in einem Nachtlokal im Bereich Hauptstraße/Kreisverkehr bzw. vor dem Lokal zu drei voneinander unabhängigen Körperverletzungen durch einen bisher unbekannten Täter.

Zwei der Opfer, ein 29-jähriger Österreicher und ein 25-jähriger Deutscher wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Das dritte Opfer, ein 23-jähriger Österreicher erlitt lediglich leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Mann, vermutlich deutscher Urlaubsgast, blonde Haare, schmale Statur, ca. 1,80 Meter groß. Um zweckdienliche Hinweise an die PI Kirchberg (Tel. 059133/7205) zur Ausforschung des Täters, bzw. zur genauen Klärung des Tatgeschehens wird ersucht.

PI Kirchberg - Tel. 059133/7205