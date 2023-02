Körperverletzung in Brixen

Brixen | Am 2. Februar 2023, gegen 18:45 Uhr schlug in einem Lokal in Brixen ein alkoholisierter 33-jähriger Niederländer seinem alkoholisierten 30-jährigen Bruder ein Bierglas auf den Kopf. Dabei erlitt der 30-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Der 33-Jährige wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

PI Westendorf - Tel. 059133/7209