Körperverletzung in 6364 Brixen im Thale mit Zeugenaufruf

Brixen | Am 19. Februar 2022, um 20.25 Uhr kam es durch mehrere unbekannte Personen in Brixen im Thale in einem Lokal zu einer Auseinandersetzung mit einem dort angestellter 37-jährigen Türsteher, der die Gäste auf die geltenden COVID 19 Maßnahmen hinwies. Die Unbekannten gingen schließlich tätlich gegen den Angestellten vor und verletzten diesen unbestimmten Grades. Im Anschluss verließen sie das Lokal und flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: 5 bis 6 männliche Personen: 1 Person ca 50 Jahre, die anderen deutlich jünger ca Mitte 20 ausgestattet mit Skibekleidung, vermutliche Herkunft aus dem Raum Niederösterreich oder Deutschland

Zeugenaufruf: Zweckdienliche Hinweise von Zeugen an die Polizeiinspektion Westendorf (Tel: 059133 7209) werden erbeten.

PI Westendorf Tel. 059133/7209