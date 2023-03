Kochen mit Kindern

Kitzbühel | Am 18. März wurde in der Schulküche der Mittelschule Kitzbühel den ganzen Vormittag fleißig geschnitten, gerührt und gemessen. Gemeinsam haben die Kinder von 4 bis 14 Jahren ein tolles Picknick gezaubert, dass sie dann im Anschluss auf der Schulwiese in gemütlicher Runde genießen konnten. Ein tolles gesundes Menü mit Apfel-Karotten-Saft, Broten, Aufstrichen, Pizzakugeln, Reissalat, Gemüse mit Dip, Müsliriegeln und Cake Pops erwartete die staunenden Eltern. Fotos: Die Kinderfreunde Kitzbühel