Koasalauf feiert 2024 Comeback

Der Internationale Tiroler Koasalauf feiert in diesem Jahr nicht nur sein Jubiläum. Es ist auch ein Neuanfang.



St. Johann | Viele Jahre lang zählte der Internationale Tiroler Koasalauf mit seinen über 2.000 Teilnehmern zu den ganz großen Volkslangläufen in Österreich. Doch die letzte Ausgabe des „Klassikers“ liegt schon fünf Jahre zurück. Schneemangel und Pandemie zwangen die Veranstalter zu Absagen. Heuer feiert der „Koasa“ sein 50-jähriges Jubiläum und – wenn es nach den Wünschen der Organisatoren geht – eine gelungene Wiederauferstehung.



Mit Markus Kürschner und Walter Gapp haben inzwischen nach dem Rückzug des langjährigen Organisations-Teams zwei echte Langlauf-Enthusiasten das Ruder übernommen.



Strecke ohne große Straßensperren

„Unser Ziel war es, ein attraktives Rennen auf die Beine zu stellen, das sowohl für Teilnehmer als auch Zuschauer spannend ist“, betont der erfahrene Langlauftrainer Walter Gapp. Die Strecke entpuppte sich dabei als größte Herausforderung. „Der Kurs sollte nicht zu schwierig, aber auch nicht zu leicht sein und möglichst nicht über viel befahrene Straßen führen, die dann gesperrt werden müssten“, so die Ausgangslage des OK-Duos.



Bis zu zehn unterschiedliche Varianten haben sich die beiden St. Johanner im Laufe der letzten Monate überlegt und wieder verworfen. Inzwischen wurde die Streckenführung für 2024 festgelegt. „Auch, wenn der Kurs heuer vielleicht noch nicht ganz perfekt ist, sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ideen für die Zukunft sowohl was die Kursführung als auch das Rahmenprogramm betrifft, gibt es aber genug“, so Gapp.



Bleibt nur zu hoffen, dass auch Frau Holle noch zum Koasa-lauf-Fan wird und rechtzeitig die notwendige Portion Schnee für eine gelungene Neuauflage schickt. Sabine Huber

Bild: Der Koasalauf lockt seit 50 Jahren Langläufer aus der ganzen Welt nach St. Johann. Foto: TVB/ Eisele-Hein