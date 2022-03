Kitzbüheler Schulskitag

In Absprache mit der Stadtgemeinde und den Kitzbüheler Schulen dürfen wir freudig berichten, dass heuer endlich wieder der Kitzbüheler Schulskitag stattfinden kann.



Kitzbühel | Die Schulskitage haben in Kitzbühel eine jahrzehntelange Tradition (seit 1928). Mit dem „Großen Kitzbüheler Schulskitag“, der am Freitag, 11. März stattfindet, wird in Kitzbühel an diese Tradition angeknüpft.

Spannende Rennen sind wieder garantiert

Organisiert wird der Schulskitag in Zusammenarbeit von Stadtgemeinde, Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) und den heimischen Schulen. Teilnehmen werden Kitzbüheler Schüler von der Volksschule, Sportmittelschule, HAK/HAS, Gymnasium und weiteren Schulen. Alle Schüler, die eine Kitzbüheler Schule besuchen, werden von der Schule genannt. Kitzbüheler, die eine Schule außerhalb Kitzbühels besuchen, nennen mit dem offiziellen Nennformular, welches auf der KSC Homepage zu finden ist: https://skikitz.org.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer sowie ein spannendes Rennen.

Bild: Auf der „Streif“ Rennen zu fahren ist für viele Kitzbüheler etwas ganz besonderes. Foto: K.S.C.