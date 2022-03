Kitzbüheler Schulskitag 2022

Der Kitzbüheler Schulskitag verfügt seit 1928 über eine sehr lange Tradition und hat neben den jährlichen Hahnenkamm-Rennen einen ganz besonderen Stellenwert für den durchführenden Verein, den Kitzbüheler Ski Club.



Kitzbühel | Nach dem pandemiebedingten Entfall im Vorjahr war nun die Vorfreude über die Durchführung am Freitag, 11. März groß. Bei traumhaften Schneebedingungen unter blauem Himmel standen insgesamt 311 Kitzbüheler Schüler der Kitzbüheler Volksschule, Mittelschule, BHAK/BHAS und des Bundesgymnasiums St. Johann am Start.

Riesentorlauf am Ganslernhang

Die größeren Schüler der Mittelschule, Bundesgymnasium sowie BHAK/BHAS meisterten am Vormittag den Riesentorlauf Kurs vom Ganslernhang.

Die Volksschüler starteten am Nachmittag auf der Rasmusleiten, beide Gruppen wurden von vielen Zuschauern im Ziel angefeuert, die sich begeistert zeigten über das Können der Teilnehmer. Erstmals seit einigen Jahren fand die Auszeichnung der besten Schüler der jeweiligen Schulstufe gleich im Anschluss an die Rennen im Ziel statt, die besten drei erhielten eine Medaille überreicht.

Siegerpreisgeld für die Klassenkasse

Auf jeden Einzelnen, der beim Schülerskitag dabei war, wartet in den kommenden Tagen in der Schule eine Belohnung in Form einer Urkunde mit persönlichem Foto, ein Abzeichen sowie eine Tafel Schokolade zur Erinnerung. Für die stärksten Klassen gibt es sogar eine Teamwertung und „Siegerpreisgeld“ für die Klassenkassa von der Sparkasse der Stadt Kitzbühel.



Ein besonderer Dank gilt der Stadtgemeinde Kitzbühel für die Kostenübernahme, Bürgermeister Klaus Winkler und Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger, allen helfenden Personen, ob von der Stadtgemeinde (Danke Peggo Jöchl) oder den so aktiven Direktoren und Lehrern der Kitzbüheler Schulen.

Dank an Stadtgemeinde Kitzbühel

Ebenso ein Danke an die Bergbahn AG Kitzbühel, den Grundeigentümern und für die Verpflegung von Familie Reisch.

Vorfreude auf 2023

Ein spezieller Dank gilt den Funktionären und Mitarbeitern des K.S.C., die sich mit vollem Einsatz in den Dienst der Sache gestellt haben. Insgesamt ein gelungener Tag.Der Kitzbüheler Ski Club gratuliert allen Siegern und Klassierten und freut sich schon jetzt auf das nächste Jahr.

Bilder: Perfekte Bedingungen für alle Skibegeisterten beim Kitzbüheler Schülerskirennen.

311 Schüler der Kitzbüheler Volksschule, Mittelschule, BHAK/BHAS und Bundesgymnasium St. Johann waren am Start. Fotos: K.S.C.