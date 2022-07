Kitzbühel zelebriert Lebensfreude

Die klassischen „Sommernächte“ waren früher - seit 2021stellt man in in der Gamsstadt jeden Donnerstagabend die Lebensfreude in den Mittelpunkt. Für die zweite Auflage von „Pura Vida“ wurde das Konzept weiterentwickelt.



Kitzbühel | Die Sommersaison steht vor der Tür, heuer allerdings unter anderen Vorzeichen als noch vor einem Jahr. „Nach dem Komplettausfall der Wintersaison wussten wir im Frühling 2021 nicht, was uns im Sommer erwarten wird“, schildert Tourismusdirektorin Viktoria Veider-Walser.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Diese Ungewissheit habe allerding einen ganz wunderbaren Prozess in Gang gesetzt und neue Dinge entstehen lassen. Als Sinnbild für die Lebensfreude wurde „Pura Vida“ aus der Taufe gehoben und damit ein frisches Veranstaltungskonzept, das die ehemaligen Sommernächte neu und vorallem anders belebt. Die drei Säulen Flanieren, Verkosten und Genießen stehen dabei im Vordergrund.

Während man im Vorjahr aus der Not eine Tugend machte, entwickelte sich das Konzept, welches gemeinsam mit der „Next Generation“ und den teilnehmenden Betrieben geschaffen wurde, regelrecht zu einem Renner. „Die unbeschwerten Donnerstag-Abende in der Kitzbüheler Innenstadt wurden zu einem Anziehungsformat“, freut sich Veider-Walser.

Auf dem Fundament von 2021 aufgebaut

Für die Fortsetzung im heurigen Sommer hat man auf dem Fundament des Vorjahres aufgebaut, das Programm weiterentwickelt und optimiert. „Alles darf, nichts muss – so präsentiert sich das Pura-Vida-Konzept bewusst fließend. Neue Ideen der Mitglieder werden laufend eingebunden.

Neu ist auch, dass heuer die Kitzbüheler Vereine an Pura Vida teilenehmen werden. „Den Anfang macht der Alpenverein“, schildert der stellvertretende Direktor von Kitzbühel Tourismus, Stefan Pühringer.

Und auch Einkaufen an laufen Sommernächten wird möglich sein. Das Night-Shopping findet in diesem Sommer an drei ausgewählten Donnnerstag-Abenden statt. „Am 28. Juli, 18. August und 25. August“, informiert Johanna Oberdorfer, Vorstand von „WIRtschaft Kitzbühel“, wobei der Handel nur auf freiwilliger Basis an Pura Vida teilnehmen wird.

Mobile Musikgruppen unterhalten

Begleitet werden die lauen Sommerabende von musikalischen Klängen unterschiedlicher Musikacts, die nicht an einer Stelle spielen, sondern von Betrieb zu Betrieb wandern und somit auch alle Partner einbinden. Für das musikalische Programm ist Gastronom Heinz Kortschak verantwortlich.

Den Auftakt machen am Donnerstag, 7. Juli, das Tyrol Music Project sowie das Joe Carpenter Trio. Alexandra Fusser

Bild: Jürgen Kleinhappl (Harisch Hotels), Sandra Hummel (Lisi Family Hotel), Viktoria Veider-Walser und Stefan Pühringer (Kitzbühel Tourismus), Katrin Egger (OM&CO) sowie Johanna Oberdorfer (Vorstand von WIRtschaft Kitzbühel). Foto: Hoyer

Pura Vida Programm - Vom 7. Juli bis 25. August

Flanieren, gustieren und probieren jeden Donnerstag von 16 bis 22 Uhr in der Kitzbüheler Innenstadt.

◆ Programm wöchentlich: Kinderprogramm ab 16 Uhr; Straßenkunst von 17.30 bis 21.30 Uhr; Yoga im Park ab 17.30 Uhr; Führung Museum Kitzbühel um 18 Uhr; Live-Musik ab 18 Uhr; Stationen der Kitzbüheler Vereine und Bauern.

◆ Wanderbare Live-Musik: Tyrol Music Project/Joe Carpenter Trio (7. Juli); MMC-mobile music club/Zeitweis (14. Juli): The LaRossa‘s/Chevy 57/Kinky Slinky (21. Juli); DJ Alde Walfons/Kinky Slinky/Filiah (28. Juli); Marvellous Case/B & Gs/Elto (4. August); DJ Bill/VZI & Too Spicy/ Rubin (11. August); Joe Traxler/Vierklang/Jo Strauss (18. August); Tom Daubek and Friends/Chevy 57 (25. August) - jeweils ab 18 Uhr

◆ Nightshopping: An drei ausgewählten Donnerstag-Abenden lädt der Kitzbüheler Handel zum Gustieren und Shoppen bis jeweils 21 Uhr: 28. Juli (Tenniswoche); 18. August (Gabalier-Woche) sowie 25. August (Filmfestival/Weinfest Bichlstraße).

◆ Sommerdrink: Der von Jürgen Kleinhappl kreierte Sommerdrink „Pura Vida 2022“ wird in den Gastronomiebetrieben kredenzt.