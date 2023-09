Kitzbühel startete in Genussherbst

Deftige Schmankerl, feine Spezialitäten und viel Musik: Das Genuss-Festival Kitz Kulinarik vereint traditionelle Gerichte und innovative Interpretationen Kitzbüheler Kochkunst. Einheimische und Gäste dankten den Veranstaltern mit regem Besuch.



Kitzbühel | Von Blattl mit Sauerkraut bis mariniertem Ziegenfrischkäse mit Oxalis, von Daumnidei bis zum Wildgulasch: Das kulinarische Angebot spiegelte die regionale Vielfalt der Gamsstadt wider und vergaß auch neben einer Vielzahl an typischen regionalen Speisen auch nicht auf innovative Kreationen. An 20 Genuss-Stationen wurden in Summe 35 authentische Gerichte aufgetischt. 17 Stunden Kitz Kulinarik wurden zudem 12 Stunden lang mit Live-Musik umrahmt, was dem Event ein besonderes Flair verlieh.



Großen Anklang unter den tausenden Besuchern fand die erstmals initiierte Gutscheinaktion 5 +1, um die Verkostung von mehreren Speisen zu forcieren, heißt es dazu aus dem Büro von Kitzbühel Tourismus.



Der Verband zieht eine äußerst positive Bilanz über beide Veranstaltungstage. Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser bedankt sich für die hervorragende Zusammenarbeit an dem Gemeinschaftsprojekt, das das wertschätzende Miteinander mit den Leistungsträgern darstelle. Fortsetzung folgt: Am 30. und 31. August 2024 wird eine weitere Auflage von Kitz Kulinarik in Szene gehen.



Zuvor erwartet alle Feinschmecker jedoch ein weiteres Genuss-Highlight: „Kitz Kulinarik x Piemont“ heißt es dann vom 12. bis 15. Oktober in der Gamsstadt. Alexandra Fusser

Bild: Das Team von Kitzbühel Tourismus freute sich über den Besucherandrang in der Innenstadt. Rechts der Stand von „Unsere Kiste“ mit Elisabeth Obermoser, die köstliche Waffeln mit Saucen nach Wahl zubereitete. Foto: Kitzbühel Tourismus