Kitzbühel ließ seine Jungbürger hochleben

Rund 70 junge Kitzbühelerinnen und Kitzbüheler der Jahrgänge 2003 und 2004 kamen auf Einladung der Stadt zur Jungbürgerfeier in das Hotel A-Rosa. Bürgermeister Dr. Klaus Winkler gab in seiner Ansprache einen Rückblick auf die Geschehnisse in der Stadt Kitzbühel vor rund 20 Jahren.

Kitzbühel | Durchschnittlich alle zwei Jahre findet in Kitzbühel eine Jungbürgerfeier statt. Von den Jungbürgerinnen und Jungbürgern der Jahrgänge 2003 und 2004 kamen rund 70, großteils in Begleitung einer Freundin oder eines Freundes, zur Feier in das Hotel A-Rosa in unmittelbarer Nachtbarschaft zum altehrwürdigen Schloss Kaps. Die Gelöbnisformel sprachen Iris Huber und Stefan Bodner.

Bürgermeister Dr. Klaus Winkler spannte in seiner Ansprache einen Bogen von der aktuellen Zeit auf die Begebenheiten in der Stadt Kitzbühel vor rund 20 Jahren. Die Geschehnisse in den beiden Geburtsjahren der Jungbürger reichten dabei von den damaligen Bemühungen Kitzbühels um die gemeinsame Bewerbung mit der Stadt Salzburg für Olympia 2010 bis hin zu kleineren und größeren lokalhistorischen Vorkommnissen.

Gemeinsam mit Jugendreferentin Antonia Jöchl überreichte Bürgermeister Dr. Klaus Winkler allen Jungbürgerinnen und Jungbürgern als Erinnerung an diese Feier das neue Stadtbuch, Band V.

Nach einem gemeinsamen Essen fand die Jungbürgerfeier mit einer Party im „The Londoner“ ihren stimmungsvollen Ausklang. Bild/Text: Felix Obermoser