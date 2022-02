Kitz for Kids - Gratis Skikurse

Der von der Stadt durchgeführte gratis „Skikurs All inklusive“ für Kitzbüheler Kinder findet von 7. bis 18. März statt. Die Bergbahn AG Kitzbühel stellt Liftkarten zur Verfügung. Unterstützt wird die Aktion auch von der Sparkasse der Stadt Kitzbühel, vom Kitzbüheler Skiclub, von Kitzsport Schlechter sowie von Kitzbühel Tourismus.



Kitzbühel | Vor 18 Jahren hat die Stadt Kitzbühel den Gratis-Skikurs für einheimische Kindergarten- und Volksschulkinder eingeführt. Professionell unterrichtet werden die Kinder von den Skischulen „Rote Teufel“ und „Element 3“. Die Kosten für die Skilehrer übernimmt die Stadt Kitzbühel gemeinsam mit der Sparkasse der Stadt Kitzbühel. Zusätzlich unterstützt wird der Skikurs von der Bergbahn AG, dem Kitzbüheler Skiclub und dem heimischen Sportartikelhändler Kitzsport Schlechter, der bei Bedarf gratis Leihskier zur Verfügung stellt. Im vergangenen Winter konnte coronabedingt kein Skikurs stattfinden.



„Für uns ist es wichtig, dass die einheimischen Kinder Ski- fahren können“, erklärt Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler, der sich stark dafür eingesetzt hat, dass der Skikurs trotz der schwierigen Umstände stattfinden kann. Für den Versicherungsschutz sorgt wie immer der Kitzbüheler Skiclub. Kitzbühel Tourismus spendet für die Abschlussrennen Kitz-Gämse aus Holz.

Skikurse auf zwei Wochen verteilt

Der Ansturm für den Gratis-Skikurs ist jedes Jahr enorm. Neben den Kindergartenkindern nehmen wie schon in den Vorjahren auch die Kitzbüheler Volksschüler daran teil. „Der Gratis-Skikurs wird diesmal nicht als Schulveranstaltung durchgeführt, sondern alle Schüler haben die Möglichkeit, am Nachmittag daran teilzunehmen“, erklärt Volksschul-Direktorin Barbara Jenewein. Durch die enorme Teilnehmerzahl wird der Gratis-Skikurs auch heuer wieder auf zwei Wochen ausgedehnt. Der Gratis-Skikurs für die Volksschulkinder startet am Montag, 7. März, 13 Uhr und dauert bis Freitag, 11. März. Der zweite Kurs für die Kindergartenkinder läuft von Montag, 14. bis Freitag, 18. März. Treffpunkt ist jeweils die Kinderskiwiese (Mockingwiese).



Die Kurszeiten sind für die Kindergartenkinder vormittags von 9.30 bis 12 Uhr und nachmittags von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie für die Volksschulkinder nachmittags von 13.30 bis 15.30 Uhr. Das Mittagessen für die hungrigen Skifahrer wird ebenfalls von der Stadt Kitzbühel gratis zur Verfügung gestellt.

Bild: Zum Abschluss der Skikurse findet auch heuer wieder ein Abschlussrennen statt. Im Bild die stolzen Sieger aus dem Jahre 2019. Foto: Obermoser