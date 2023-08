Kirchberg wieder im Blütenrausch

Er ist der einzige Blumencorso, der in Tirol noch durchgeführt wird – jener in Kirchberg. Am Sonntag fuhren rund 30 kunstvoll gestaltete Wagen durch das Zentrum.

Der Hohe Frauentag steht in Kirchberg schon seit Jahrzehnten im Zeichen der Blumen – am Dienstag ging daher bereits zum 30. Mal der beliebte Blumencorso in Szene.

Organisiert vom MSC Unterland, mit Willi Steindl an der Spitze, in Zusammenarbeit unter anderem mit Tourismusverband und Gemeinde, war die Veranstaltung einmal mehr der Höhepunkt des Sommers in der Brixentalgemeinde.

Unter der Moderation von Günther Eder begleitet von den Musikkapellen aus Kirchberg, Aschau und Hopfgarten fuhren rund 30 aufwändig geschmückte Wagen durch den Ort. Etwa 350.000 Blüten wurden für den einzigen noch in Tirol durchgeführten Blumencorso verarbeitet. Ein Schneemann, die Kirchberger Kirche, Super Mario, Paw Patrol Marshall, aber auch Obeli, Miraculx und die Römer waren u.a. Teil des Festzugs. Zehn Hochrad- und Niederradfahrer aus dem bayerischen Albaching waren ebenfalls mit von der Partie – bewundert von tausenden begeisterten Zuschauern.