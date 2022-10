Kirchberg freut sich auf Gery Seidl

Unter dem klingenden Titel „HOCHTiEF“ tourt Kabarettist Gery Seidl durch Österreich und erreicht am Freitag, 14. Oktober um 20 Uhr die arena365 Kirchberg. Der aus Funk- und Fernsehen bekannte Kabarettist reiht sich damit in die Gruppe hochkarätiger Kabarettisten, die dieses Jahr das Brixental besuchen.



Programmeinblicke

Hoch und Tief - lasst uns surfen auf den Wellen des Lebens! Nun, wer möchte nicht pathetisch werden, in der Welt der „Besten aller Zeiten“... Bleibt auch die Suppe dünn, wir löffeln sie brav. Tagein. Tagaus. Steckt doch in jedem von uns ein tapferer kleiner Don Quijote, der mit dem Rasierbecken am Kopf mutig die Alltagsarena betritt. Nur sind unsere Windmühlen längst digitalisiert, sprechen mit uns in 0 und 1. Und abends, wenn wir erschöpft in die Federn sinken, kauen wir nach dem Gutenachtgebet noch die ToDo-Listen für den nächsten Tag durch.

In seinem neuen Soloprogramm lässt der gelernte Handwerker keine Chance aus, um Alltagsgeschichten und die heimische Politik näher unter die Lupe zu nehmen. In seiner ausdrucksstarken Sprache geht er gekonnt auf sein Publikum ein und lässt sie die Höhen und Tiefen aktiv miterleben.

Genießen Sie einen weiteren wunderbaren Kabarettabend in Kirchberg von und mit Gery Seidl. Tickets für das neue Kabarettsoloprogramm sind in den Raiffeisenbanken, im Reisebüro Kirchberg, in der Trafik Horngacher und via Ö-Ticket erhältlich.



www.arena365-kirchberg.at



© by Jeff Mangione